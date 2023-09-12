Германия поддерживает требования Украины о справедливом мире — Шольц

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц призвал мир не принимать решений, которые принесли бы в российско-украинскую войну лишь “мнимый” мир.

Об этом он заявил в Берлине во время Международной конференции по вопросам мира Сообщества Святого Эгидия, пишет Deutsche Welle.

— Мир без свободы называется угнетением, а мир без справедливости — диктатурой, — сказал Олаф Шольц.

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Глава правительства ФРГ добавил, что официальный Берлин полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира, который бы уважал принципы Устава Организации Объединенных Наций и придерживался принципов территориальной целостности и независимости.

— Право должно побеждать насилие, а не наоборот, — заявил Шольц.

Напомним, перед этим, 11 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Это уже четвертая ее поездка в Украину с начала полномасштабной агрессии России.

Во время визита Бербок заявила, что ФРГ увеличит гуманитарную помощь для Украины, что предусматривает €20 млн. Также планируется создание ветровой электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения.

Кроме того, Бербок заявила, что расширение ЕС является необходимостью из-за российской военной агрессии против Украины.

Источник : Deutsche Welle

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