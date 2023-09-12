Полковник Павленко рассказал, когда средства РЭБ сыграли решающую роль в войне против РФ

Использование средств радиоэлектронной борьбы сыграло решающую роль в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом рассказал глава Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко.

По его мнению, именно использование средств РЭБ не позволило российским вертолетам десантироваться в районе Гостомеля.

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— Они несколько раз выходили с территории аэропорта, возвращались, выходили снова на Киевское водохранилище, заходили обратно. Возможно, были еще какие-то причины, но это признак влияния средств РЭБ, — подчеркнул Павленко.

Полковник рассказал, что в первые дни войны удалось сохранить мобильную связь и интернет благодаря тому, что в Украине существует много разных провайдеров.

— В Украине за счет открытости и дерегуляции в этом направлении существует много разных провайдеров, но все это одна сеть. Если перебили большой кабель в одном месте, все равно появятся другие каналы. Потому что IP-трафик построен так, что он позволяет самоорганизовываться. Думаю, это основная причина того, что в первые дни вторжения удалось сохранить связь, — сказал он.

Также Павленко отметил сплоченность нации, поскольку “операторы не ссорились между собой, не искали личных интересов, а просто обеспечивали функционирование системы”.

Источник : Украинская правда

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