Полковник Павленко рассказал, когда средства РЭБ сыграли решающую роль в войне против РФ
Использование средств радиоэлектронной борьбы сыграло решающую роль в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Об этом рассказал глава Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко.
По его мнению, именно использование средств РЭБ не позволило российским вертолетам десантироваться в районе Гостомеля.
— Они несколько раз выходили с территории аэропорта, возвращались, выходили снова на Киевское водохранилище, заходили обратно. Возможно, были еще какие-то причины, но это признак влияния средств РЭБ, — подчеркнул Павленко.
Полковник рассказал, что в первые дни войны удалось сохранить мобильную связь и интернет благодаря тому, что в Украине существует много разных провайдеров.
— В Украине за счет открытости и дерегуляции в этом направлении существует много разных провайдеров, но все это одна сеть. Если перебили большой кабель в одном месте, все равно появятся другие каналы. Потому что IP-трафик построен так, что он позволяет самоорганизовываться. Думаю, это основная причина того, что в первые дни вторжения удалось сохранить связь, — сказал он.
Также Павленко отметил сплоченность нации, поскольку “операторы не ссорились между собой, не искали личных интересов, а просто обеспечивали функционирование системы”.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик