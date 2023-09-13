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В течение двух недель: Зеленский поручил урегулировать вопрос “ограниченно пригодных”

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении двух недель поручил урегулировать вопрос термина “ограниченно пригодных” для мобилизации.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы нашего государства.

— Кабинету Министров Украины обеспечить: в двухнедельный срок — проработку вопроса по усовершенствованию регулирования вопроса в отношении военнослужащих, признанных ограниченно годными к военной службе, путем подготовки и внесения в установленном порядке проектов соответствующих нормативно-правовых актов, — говорится в решении СНБО О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Чиновникам нужно подготовить и внести в установленном порядке проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

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Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку “ограниченно годен”.

30 августа состоялось заседание СНБО, на котором постановили, что в Украине должны проверить все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года.

Война в Украине, Владимир Зеленский, мобілізація, СНБО
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