В течение двух недель: Зеленский поручил урегулировать вопрос “ограниченно пригодных”
Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении двух недель поручил урегулировать вопрос термина “ограниченно пригодных” для мобилизации.
Об этом свидетельствует соответствующий указ главы нашего государства.
— Кабинету Министров Украины обеспечить: в двухнедельный срок — проработку вопроса по усовершенствованию регулирования вопроса в отношении военнослужащих, признанных ограниченно годными к военной службе, путем подготовки и внесения в установленном порядке проектов соответствующих нормативно-правовых актов, — говорится в решении СНБО О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Чиновникам нужно подготовить и внести в установленном порядке проекты соответствующих нормативно-правовых актов.
Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку “ограниченно годен”.
30 августа состоялось заседание СНБО, на котором постановили, что в Украине должны проверить все справки об инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года.
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