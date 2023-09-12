Россия перед 2014 годом переманивала украинских специалистов по разработке РЭБ — полковник Павленко

Россияне готовились к войне давно и системно. В частности, переманивали украинских специалистов, которые владели данными о новейших с точки зрения радиоэлектроники технологиях.

Об этом рассказал глава Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ, полковник Иван Павленко.

— До 2014 года очень много специалистов выехали из Украины. В Украине есть предприятие, которое производит средства спутниковой навигации, оттуда выехало большое количество специалистов. Тогда же не было понимания, что будет война. Просто им предлагали гораздо лучшие условия в России. Семьи, работа, контракты — все это было гарантировано. И эти люди просто уезжали, а потом началась война, — сказал он.

По словам Павленко, по состоянию на сегодня нельзя говорить о количественном паритете украинских и российских средств РЭБ.

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Он отметил, что развитие нашей системы радиоэлектронной борьбы происходит очень быстро.

— Численность врага достаточно велика, и большое количество ментально больных людей работает на вражеский военно-промышленный комплекс. К сожалению, много средств у них. Но по качеству, скажу однозначно, мы имеем более технологичное оборудование. На уровне сухопутных войск наши средства являются достаточно технологичными и в большинстве случаев лучшими, — заверил военный.

Источник : Украинская правда

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