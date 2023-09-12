Россияне вывели в Черное море 17 кораблей, среди них носитель Калибров
Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море до 17 единиц. В частности, агрессор вывел ракетоноситель, способный нести ракеты Калибр.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
В частности, захватчики вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта Буян-М, который может переносить на борту до 8 ракет Калибр.
Силы обороны Юга отмечают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.
Кроме того, остается системной активность тактической авиации.
— Враг терроризирует гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении (острова, — Ред.) Змеиного, — сообщили в Объединенном командовании Юг.
Напомним, во вторник, 12 сентября, в 18:20 в южных и восточных областях Украины объявили тревогу.
Позже враг ударил баллистической ракетой по Запорожью.
Также взрывы были слышны в Днепропетровской области.
Кроме того, около 12:27 по Запорожскому району ударила российская ракета.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны РФ
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик