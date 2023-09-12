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Валерий Савицкий, редактор ленты

Россияне вывели в Черное море 17 кораблей, среди них носитель Калибров

Запуск ракет типу Калібр із моря

Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море до 17 единиц. В частности, агрессор вывел ракетоноситель, способный нести ракеты Калибр.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

В частности, захватчики вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта Буян-М, который может переносить на борту до 8 ракет Калибр.

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Силы обороны Юга отмечают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

Кроме того, остается системной активность тактической авиации.

— Враг терроризирует гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении (острова, — Ред.) Змеиного, — сообщили в Объединенном командовании Юг.

Напомним, во вторник, 12 сентября, в 18:20 в южных и восточных областях Украины объявили тревогу.

Позже враг ударил баллистической ракетой по Запорожью.

Также взрывы были слышны в Днепропетровской области.

Кроме того, около 12:27 по Запорожскому району ударила российская ракета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, Калібр, Ракета, Ракетные удары России
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