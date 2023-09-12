Спецоперация готовилась длительное время – Юсов о возвращении “вышек Бойко”
Возвращение под контроль Украины так называемых вышек Бойко в Черном море, которые были оккупированы РФ еще в 2015 году, — “это чрезвычайно сложная спецоперация, которая готовилась длительное время и реализовывалась спецподразделениями ГУР МОУ”.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.
— Когда-то об этом возможно снимут интересные фильмы в Голливуде и напишут книги, но пока факт остается фактом. Еще ряд объектов не может быть использован оккупантами с целью слежки за нашими военными подразделениями, — отметил разведчик.
По его словам, теперь Украина как законный владелец может их использовать по своему усмотрению, в частности речь идет об усилении мер, связанных с силами безопасности и обороны.
Накануне украинская разведка сообщила об успешной операции, в результате которой возвращены “вышки Бойко ” — буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море, вблизи берегов временно оккупированного Крыма, которые РФ захватила еще в 2015 году.
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