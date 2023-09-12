Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области

В районе поселка Опытное вблизи Авдеевки Донецкой области продолжается плановая боевая работа, сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— Тактическая ситуация постоянно меняется, и уже о конкретных успехах мы сообщим в свое время, — добавил он.

По его словам, на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, здесь оккупанты подтягивают свои резервы, а также не оставляют попыток штурма позиций Сил обороны на правом фланге.

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— Также оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в Донецкой области. В частности, в районах Авдеевки, Марьянки и южнее Новомихайловки. Украинские защитники имели успех южнее и на юго-востоке от Работино, продвинулись там от 300 до 500 м на разных участках, — уточнил Штупун.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное Донецкой области.

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