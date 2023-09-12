Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ВСУ

В районе поселка Опытное вблизи Авдеевки Донецкой области продолжается плановая боевая работа, сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— Тактическая ситуация постоянно меняется, и уже о конкретных успехах мы сообщим в свое время, — добавил он.

По его словам, на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, здесь оккупанты подтягивают свои резервы, а также не оставляют попыток штурма позиций Сил обороны на правом фланге.

Сейчас смотрят

— Также оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в Донецкой области. В частности, в районах Авдеевки, Марьянки и южнее Новомихайловки. Украинские защитники имели успех южнее и на юго-востоке от Работино, продвинулись там от 300 до 500 м на разных участках, — уточнил Штупун.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное Донецкой области.

Читайте также
ВСУ зашли в Опытное, но говорить о полном контроле рано — Барабаш
війна

Авдеевка, Армия России, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада планирует увеличить расходы на оборону более чем на 300 млрд грн
Верховна рада
Германия поддерживает требования Украины о справедливом мире — Шольц
Олаф Шольц
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: кто имеет право вручать повестки
Військовий, мобілізація
Правила, которые спасут вам жизнь: что нельзя делать во время обстрелов и бомбардировок
Обстріли
Спецоперация готовилась длительное время – Юсов о возвращении “вышек Бойко”
Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Ситуация постоянно меняется: что происходит в районе Опытного Донецкой области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь