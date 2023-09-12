Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
Мы рекомендуем
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому

пам'ятник Мацієвському

В столице Грузии Тбилиси установили памятник украинскому воину Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за лозунг Слава Украине!

Фото скульптуры в Facebook обнародовала Юлия Овчаренко.

Памятник установили на частной территории Института трансплантации волос по инициативе основателя больницы Акакия Цилосани.

Сейчас смотрят

Украинский защитник на скульптуре изображен в военной форме с сигаретой в зубах, а на постаменте написано: Герою Слава!

Напомним, Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области.

С конца декабря 2022-го считался пропавшим без вести вблизи Красной Горы Донецкой области. По имеющимся данным, его убили 30 декабря.

В марте в сети обнародовали видео, как российские оккупанты расстреливают украинского воина. Мужчина без оружия стоял перед ними, смотрел в глаза и сказал лозунг Слава Украине.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

Читайте также
Он чувствовал: мать погибшего Героя Украины Мациевского вспомнила последний разговор с сыном
Мурал, присвячений Олександру Мацієвському

Война в Украине, Грузия, Пам'ятник, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Украина и так может бить по территории РФ: Бербок объяснила, почему нет смысла ограничивать дальность ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
Россияне вывели в Черное море 17 кораблей, среди них носитель Калибров
Запуск ракет типу Калібр із моря
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Мы должны создать щит: Бербок призвала союзников помочь Украине с ПВО на зиму
Анналена Бербок

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь