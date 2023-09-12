В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
В столице Грузии Тбилиси установили памятник украинскому воину Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за лозунг Слава Украине!
Фото скульптуры в Facebook обнародовала Юлия Овчаренко.
Памятник установили на частной территории Института трансплантации волос по инициативе основателя больницы Акакия Цилосани.
Украинский защитник на скульптуре изображен в военной форме с сигаретой в зубах, а на постаменте написано: Герою Слава!
Напомним, Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области.
С конца декабря 2022-го считался пропавшим без вести вблизи Красной Горы Донецкой области. По имеющимся данным, его убили 30 декабря.
В марте в сети обнародовали видео, как российские оккупанты расстреливают украинского воина. Мужчина без оружия стоял перед ними, смотрел в глаза и сказал лозунг Слава Украине.
Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.
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