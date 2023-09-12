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Марта Бондаренко, редактор ленты

ООН назвали количество гражданских жертв с начала войны в Украине

ООН назвали количество гражданских жертв с начала войны в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибло более 9,6 тыс. гражданских, еще более 17,5 тыс. человек получили различные ранения.

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В частности, с 1 по 10 сентября 2023 года Управление зафиксировало 292 жертвы среди гражданского населения в Украине:

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  • 55 убитых (29 мужчин, 21 женщина, 1 девушка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен).
  • 237 раненых (101 мужчина, 77 женщин, 7 парней, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Всего с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года до 10 сентября 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало по меньшей мере 9 614 погибших и 17 535 раненых — всего 27 149 человек.

В частности:

  • 21 941 человек (7 481 убитый и 14 460 раненых) на территории, подконтрольной Украине. В Донецкой и Луганской областях: 10 545 человек (4 262 погибших и 6 283 раненых); в других регионах: 11 396 потерь (3 219 погибших и 8 177 раненых).
  • 5 208 человек (2 133 погибших и 3 075 раненых) на временно оккупированной территории. В Донецкой и Луганской областях: 3 581 человек (794 погибших и 2 787 раненых); в других регионах: 1 627 потерь (1 339 погибших и 288 раненых).

В ООН отмечают, что реальное количество погибших значительно выше, ведь получить проверенную информацию из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, очень часто не удается. К тому же информация из некоторых населенных пунктов приходит со значительным опозданием, например, из Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка и тому подобное.

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Фото: United Nations in Ukraine

Война в Украине, загиблі, ООН
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