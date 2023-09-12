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Марта Бондаренко, редактор ленты

За раз фиксируем в воздухе до 300 дронов на некоторых участках фронта — глава управления РЭБ

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Фото: Генштаб ВСУ

Глава Главного управления РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко рассказал, как изменились реалии современной войны с появлением и применением дронов.

Иван Павленко отмечает, что большинство военных экспертов, иностранных в частности, по состоянию на 2022 год не представляли масштаб применения дронов в современной войне. Они думали, что будет, как в Афганистане — будут фиксироваться единичные беспилотники.

Но, например, на некоторых участках фронта от Запорожья до Лимана одновременно в воздухе фиксируется 250-300 дронов. Это и наши, и вражеские беспилотники.

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Бесспорно, основным на войне является огневое поражение сил противника. Однако разведка дронами помогает повысить эффективность удара — выявить и направить на врага.

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Дронов сейчас очень много, и их функциональность просто поражает. Вместе с этим автоматически возник вопрос радиоэлектронной борьбы, ведь вражеским дронам мы должны противодействовать.

Часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может.

Для электронной борьбы ограничений по количеству не существует вообще. Электромагнитная волна влияет одинаково и на один, и на 221 дрон одновременно. Однако для эффективного противодействия должны быть команды обученных специалистов, отмечает полковник Иван Павленко.

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Источник: Украинская правда
Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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