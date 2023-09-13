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Валентина Летяк, редактор ленты

Почему РФ раньше перебросила в Украину новую армию — объяснение разведки Британии

російські солдати
Фото: Depositphotos

Вполне вероятно, что РФ раньше перебросила в Украину подразделения новой 25 общевойсковой армии частично из-за того, что ВСУ ведут контрнаступление на трех разных направлениях.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании утром 13 сентября.

По ее данным, части этой армии сейчас могут быть сосредоточены в Луганской области.

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— Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 армию утверждалось, что они будут развернуты в Украине только с декабря 2023 года, — говорится в отчете.

В разведке также считают, что РФ может использовать части новой армии для восстановления незадействованных резервных сил, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость на фронте.

Ранее аналитики Института изучения войны выразили сомнения относительно боеспособности 25 общевойсковой армии РФ, ведь ее развернули задолго до запланированного срока.

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Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Разведка
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