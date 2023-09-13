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Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции

Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на коррупции все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что за деньги чиновники помогали военнообязанным “откосить” от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

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— Для этого фигуранты продавали своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием тяжелых диагнозов. В течение суток организаторы сделки могли наштамповать более 20 фальшивых медсправок, — говорится в сообщении.

По данным следствия, для того чтобы пропустить через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.

Стоимость коррупционных услуг составляла от 7 до 10 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности заказа.

Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с воинского учета и дальнейшего выезда за границу.

Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
СБУ
Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
СБУ
Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
СБУ
Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции
Справка о непригодности за $10 тысяч. Все руководство районной ВВК в Одесской области попалось на коррупции

На основании собранных доказательств главе и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении 5 мужчинам, которые пытались воспользоваться схемой. Подозрение объявлено по ст. 336 УК (Уклонение от призыва на военную службу).

Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

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Источник: СБУ
мобілізація, Одесская область, СБУ
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