Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Несмотря на западные санкции, РФ продолжает стабильно выпускать ракеты, но уровень производства ниже, чем был до введения ограничений.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Речь идет о стабильном изготовлении ракет. Мы видели отчеты ГУР, которые нам сообщали об около 100 ракет в месяц. Это примерно то количество, которое они используют. Раньше, когда у них не было санкций, когда у них был прямой доступ к любым комплектующим, они могли делать их значительно больше. Сейчас все же, как ни крути, санкции есть и они работают. Только не так, как нам бы этого хотелось.
И сегодня, если они имеют высокоточных дальнобойных ракет менее 600, как было заявлено, то нельзя сказать, что они их производят больше. Это тот минимальный запас, здесь даже не НЗ, это меньше, чем НЗ, — говорит он.
Игнат отметил, что, несмотря на то, что дроны легче и дешевле изготавливать, Россия продолжит наращивать производство ракет.
Напомним, что в западных СМИ появилась информация, что Россия нарастила производство ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко