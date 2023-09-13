Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Несмотря на западные санкции, РФ продолжает стабильно выпускать ракеты, но уровень производства ниже, чем был до введения ограничений.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Речь идет о стабильном изготовлении ракет. Мы видели отчеты ГУР, которые нам сообщали об около 100 ракет в месяц. Это примерно то количество, которое они используют. Раньше, когда у них не было санкций, когда у них был прямой доступ к любым комплектующим, они могли делать их значительно больше. Сейчас все же, как ни крути, санкции есть и они работают. Только не так, как нам бы этого хотелось.

И сегодня, если они имеют высокоточных дальнобойных ракет менее 600, как было заявлено, то нельзя сказать, что они их производят больше. Это тот минимальный запас, здесь даже не НЗ, это меньше, чем НЗ, — говорит он.

Игнат отметил, что, несмотря на то, что дроны легче и дешевле изготавливать, Россия продолжит наращивать производство ракет.

Сейчас смотрят

Напомним, что в западных СМИ появилась информация, что Россия нарастила производство ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень.

Война в Украине, Ракета, Ракетобудування, Російська агресія, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Умеров и министр обороны Канады обсудили военную поддержку Украины
Рустем Умєров
Восстановлению не подлежат: Юсов о пораженных в Севастополе кораблях РФ
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Продолжаются бои, но есть продвижение: Маляр о ситуации на Юге и штурмах россиян на Востоке
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
С июля Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна – FT
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Меньше, чем до войны: Игнат об информации относительно увеличения выпуска ракет Россией
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь