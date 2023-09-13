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Валентина Чорна, редактор ленты

На коленях расчищают проезды через минные поля: The Times рассказало о работе саперов возле Роботино

Мінне поле
Фото: Pixabay

Ключом к прорыву в районе Роботино Запорожской области во время контрнаступления стали украинские саперы.

Они чуть ли не ползком расчищают проезды через минные поля для военной техники, а также вместе с пехотой зачищают российские траншеи и захваченные здания.

Об этом пишет британское издание The Times, журналисты которого пообщались с саперами и бойцами 47-й механизированной бригады ВСУ.

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— Эти солдаты двигаются не быстрее, чем они могут ходить со своими британскими миноискателями Vallon. Они на коленях с ручными щупами расчищают проезды через минные поля, часто под обстрелом, чтобы украинская техника могла пройти к следующей цели; или же забегают пешком со штурмовыми подразделениями, чтобы очистить позиции от мин-ловушек в разгар боя, — говорится в материале.

По словам 49-летнего сапера с позывным Дед, военные даже не представляли, “насколько глубокими будут минные поля и насколько плотно они будут засеяны минами”.

— Все заминировано: поля, леса, разбитые машины, окопы — все. Таким образом, мы стали незаменимыми солдатами на поле боя, — сказал военнослужащий.

Один из наводчиков БМП Bradley, 41-летний боец с позывным Морок, рассказал, что во время атаки на Роботино его машина подорвалась на мине.

Саперы немедленно бросились вперед вместе с пехотой, чтобы атаковать российские позиции.

— Саперы были сумасшедшими ребятами. Они бежали вперед с нами пешком, все наши машины были разбиты, бросали в российские окопы самодельные гранаты, которые они сделали из энергетических напитков и взрывчатки. Сейчас мы никуда не можем пойти без наших саперов, — рассказал Морок.

По информации The Times, минные поля на юге Украины состоят из слоев советских противотанковых мин ТМ-62, а также противопехотных мин ПМН, смешанных с устройствами нового поколения и минами-ловушками.

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Война в Украине, Запорожская область, контрнаступ, Російська агресія
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