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Татьяна Забожко, редактор ленты

Приближаются грозы: стало известно, в каких областях будет дождь 14-15 сентября

Гроза, дощ, штормове попередження

14 сентября атмосферный фронт обусловит в Украине дожди и грозы.

В четверг осадки ожидаются в западных, северных, местами в центральных областях и Одесской области.

В столицу дожди с грозой придут после обеда или ближе к вечеру.

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В пятницу, 15 сентября, дожди охватят и восточные регионы.

Температура в Украине до конца недели

14 сентября в западных областях ожидается +20-26 °, в восточных – +21-24 °.

В Киеве – до +27°. На остальной территории – +24-29°.

15 сентября из-за фронтальной деятельности на значительной части Украины температура воздуха снизится.

На выходных, 16-17 сентября, в Украине снова станет теплее.

Народный синоптик Наталья Диденко отмечает: изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления могут особенно ощущать люди с сердечно-сосудистыми болезнями.

– А вообще, в последнее время на смену погоды реагирует большинство людей. Кто-то обострением недуга, а кто-то – сонливостью, головной болью и т.д.

Не пугайтесь – это только атмосферный фронт. Как пришел, так и уйдет. А по дождям мы действительно соскучились, – отмечает Наталья Диденко.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Укргидрометцентр

Гроза, Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоды
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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