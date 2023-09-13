Приближаются грозы: стало известно, в каких областях будет дождь 14-15 сентября

14 сентября атмосферный фронт обусловит в Украине дожди и грозы.

В четверг осадки ожидаются в западных, северных, местами в центральных областях и Одесской области.

В столицу дожди с грозой придут после обеда или ближе к вечеру.

В пятницу, 15 сентября, дожди охватят и восточные регионы.

14 сентября в западных областях ожидается +20-26 °, в восточных – +21-24 °.

В Киеве – до +27°. На остальной территории – +24-29°.

15 сентября из-за фронтальной деятельности на значительной части Украины температура воздуха снизится.

На выходных, 16-17 сентября, в Украине снова станет теплее.

Народный синоптик Наталья Диденко отмечает: изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления могут особенно ощущать люди с сердечно-сосудистыми болезнями.

– А вообще, в последнее время на смену погоды реагирует большинство людей. Кто-то обострением недуга, а кто-то – сонливостью, головной болью и т.д.

Не пугайтесь – это только атмосферный фронт. Как пришел, так и уйдет. А по дождям мы действительно соскучились, – отмечает Наталья Диденко.