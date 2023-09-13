Приближаются грозы: стало известно, в каких областях будет дождь 14-15 сентября
14 сентября атмосферный фронт обусловит в Украине дожди и грозы.
В четверг осадки ожидаются в западных, северных, местами в центральных областях и Одесской области.
В столицу дожди с грозой придут после обеда или ближе к вечеру.
В пятницу, 15 сентября, дожди охватят и восточные регионы.
Температура в Украине до конца недели
14 сентября в западных областях ожидается +20-26 °, в восточных – +21-24 °.
В Киеве – до +27°. На остальной территории – +24-29°.
15 сентября из-за фронтальной деятельности на значительной части Украины температура воздуха снизится.
На выходных, 16-17 сентября, в Украине снова станет теплее.
Народный синоптик Наталья Диденко отмечает: изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления могут особенно ощущать люди с сердечно-сосудистыми болезнями.
– А вообще, в последнее время на смену погоды реагирует большинство людей. Кто-то обострением недуга, а кто-то – сонливостью, головной болью и т.д.
Не пугайтесь – это только атмосферный фронт. Как пришел, так и уйдет. А по дождям мы действительно соскучились, – отмечает Наталья Диденко.
Источник: Наталья Диденко
Фото: Укргидрометцентр
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