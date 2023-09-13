Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

”Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Российские захватчики заявляют, что контрнаступление Сил обороны на Запорожье уже провалилось, но взялись укреплять глубокий тыл и усиливать оборону на третьей линии.

Об этом сообщает мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Градоначальник уточнил, что во временно оккупированных районах Запорожской области, россияне предпринимают следующие меры по укреплению своей обороны:

Сейчас смотрят
  • роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе;
  • занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;
  • захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме организовали место базирования вертолетов;
  • завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Работино и удерживать фронт.

Напомним, 28 августа Вооруженные силы освободили село Работино в Запорожской области. Это создало плацдарм на пути к освобождению города Токмак и дальнейшего продвижения Сил обороны на юг.

В ночь на 8 сентября на территории муниципального лицея во временно оккупированном Бердянске прогремели два мощных взрыва. В заведении размещался один из “избирательных участков” фейковых российских выборов, прошедших на временно оккупированных территориях 8-10 сентября.

А 10 сентября во временно оккупированном Мелитополе и окружающих населенных пунктах прогремел мощный взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Нервная подготовка: россияне укрепляются в Токмаке из-за приближения ВСУ
російські окупанти

ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Возможности этих БпЛА практически безграничны: как Украина модифицирует дроны для уничтожения оккупантов
дрон зсу
Появились первые фото разрушенных кораблей РФ в результате удара ВСУ
севастополь
На коленях расчищают проезды через минные поля: The Times рассказало о работе саперов возле Работино
Мінне поле
Враг почувствует результаты: Зеленский провел военный кабинет
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (13.09.2023)
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (13.09.2023)
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (13.09.2023)
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 14:00 (13.09.2023)
“Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь