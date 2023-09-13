”Провальное” контрнаступление: захватчики укрепляют тыл и оборону на третьей линии

Российские захватчики заявляют, что контрнаступление Сил обороны на Запорожье уже провалилось, но взялись укреплять глубокий тыл и усиливать оборону на третьей линии.

Об этом сообщает мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Градоначальник уточнил, что во временно оккупированных районах Запорожской области, россияне предпринимают следующие меры по укреплению своей обороны:

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роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе;

занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;

захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме организовали место базирования вертолетов;

завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Работино и удерживать фронт.

Напомним, 28 августа Вооруженные силы освободили село Работино в Запорожской области. Это создало плацдарм на пути к освобождению города Токмак и дальнейшего продвижения Сил обороны на юг.

В ночь на 8 сентября на территории муниципального лицея во временно оккупированном Бердянске прогремели два мощных взрыва. В заведении размещался один из “избирательных участков” фейковых российских выборов, прошедших на временно оккупированных территориях 8-10 сентября.

А 10 сентября во временно оккупированном Мелитополе и окружающих населенных пунктах прогремел мощный взрыв.

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