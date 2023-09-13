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Бедрак Виктория, редактор ленты

Еще один шаг к деоккупации. Юсов объяснил важность возвращения контроля над “вышками Бойко”

Еще один шаг к деоккупации. Юсов объяснил важность возвращения контроля над “вышками Бойко”

Возвращение контроля над “вышками Бойко” является частью плана по деоккупации Крыма.

Об этом в эфире канала Freedom сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, РФ использовала платформы для наблюдения и средств РЭБ.

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— Враг больше не может использовать данные объекты в своих военных целях, а Украина будет использовать эти вышки для усиления своих позиций и контроля над Черноморской акваторией, — отметил Юсов.

Представитель разведки добавил, что контроль над “вышками Бойко” — еще один шаг к деоккупации Крыма.

— Первый большой шаг для Украины — это было уничтожение крейсера Москва, потом освобождение Змеиного, вот сегодня вышки, — сказал он.

Юсов также вспомнил недавнюю высадку десанта в Крыму и сегодняшнюю “бавовну” в Севастополе.

— Все это связано, и это единый план, — подчеркнул разведчик.

Так называемые вышки Бойко – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море, недалеко от берегов временно оккупированного Крыма. Россия захватила их еще в 2015 году.

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Фото: ГУР

Андрій Юсов, Разведка, Черное море
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