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Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский встретится с премьером Израиля во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Зеленский встретится с премьером Израиля во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смогут встретиться в ближайшие дни во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в своем Telegram-канале.

— Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, — написал дипломат.

Ранее о том, что Владимир Зеленский посетит заседание Генассамблеи ООН, сообщал постпред Албании при Организации Объединенных Наций.

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Также это подтверждал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Справочно. Лидеры стран-членов ООН собираются на Генассамблее ежегодно в период с сентября по декабрь. На ГА ООН представители стран-членов ООН имеют возможность обсудить в широком формате весь спектр международных вопросов, отраженных в Уставе ООН. Одной из главных тем в последнее время является как агрессия России против Украины, так и ее последствия: и продовольственные вызовы, связанные с блокадой Черного моря российским флотом, беженцы, безопасность в регионе и мире и тому подобное.

Вместе с тем, заседание Совета безопасности ООН в сентябре по Украине запланировано на 20 сентября.

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Нью-Йорк, США
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