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Минобразования уволило своего работника, который высмеял независимость Украины

Міністерство освіти і науки України, Міносвіти
Фото: УНИАН

Государственного эксперта Министерства образования и науки Украины Андрея Василенко уволили с должности за антиукраинские высказывания.

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Оксен Лисовой.

— Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать никакой должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в Министерстве накануне, — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что государственная служба — это большая ответственность.

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По убеждению Лисового, ни один человек, который ставит под сомнение независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.

Напомним, в августе Андрей Василенко обнародовал пост, в котором публично высмеял независимость Украины и похвалил советскую оккупацию Литвы.

Со своей стороны Минобразования начало дисциплинарное производство из-за антиукраинских высказываний сотрудника.

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звільнення, Міносвіти, Оксен Лисовой
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