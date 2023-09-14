Минобразования уволило своего работника, который высмеял независимость Украины
Государственного эксперта Министерства образования и науки Украины Андрея Василенко уволили с должности за антиукраинские высказывания.
Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Оксен Лисовой.
— Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать никакой должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в Министерстве накануне, — говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что государственная служба — это большая ответственность.
По убеждению Лисового, ни один человек, который ставит под сомнение независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.
Напомним, в августе Андрей Василенко обнародовал пост, в котором публично высмеял независимость Украины и похвалил советскую оккупацию Литвы.
Со своей стороны Минобразования начало дисциплинарное производство из-за антиукраинских высказываний сотрудника.
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