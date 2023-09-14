МУС открыл полевой офис в Киеве: это крупнейшее представительство за пределами Гааги

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Он поможет более эффективно расследовать военные преступления РФ против Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге генпрокурор Андрей Костин, назвав открытие офиса “историческим событием”.

Он напомнил, что почти полгода тому назад МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за депортации украинских детей в РФ.

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– И сегодня сделан еще один шаг к дальнейшему укреплению нашего партнерства. В Украине открылся так называемый полевой офис Международного уголовного суда. Это самое большое представительство МУС за пределами Гааги, — подчеркнул Костин.

Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС.

Представительство суда сосредоточится на расследовании доказательств военных преступлений РФ. Наличие офиса МУС в Киеве повысит эффективность и оперативность реагирования на новые преступления оккупантов.

Прибывший в Киев прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отметил, что “закон должен быть на передовой”.

– То, что мы видим в вопросах партнерства МУС с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими странами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, – это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить выдержку и упорство, чтобы наши слова не были пустыми, — подчеркнул Хан.

В данный момент украинские прокуроры практически ежедневно сотрудничают с экспертами МУС.

В Офисе генпрокурора заверили, что предоставляют все материалы, доступ к местам преступлений РФ, показаниям и доказательствам, чтобы эксперты Международного уголовного суда могли “увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы”.

В Украине уже зарегистрировано более 104 тыс. военных преступлений РФ, и их количество постоянно растет.

Как известно, в марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Дело касается преступной депортации украинских детей в РФ.

Как объяснял прокурор МУС Карим Хан, ордер пожизненный, и будет действовать до тех пор, пока Путин не предстанет перед судом.

Диктатора могут арестовать на территории более 120 стран, ратифицировавших Римский устав МУС.

Источник : Офис генпрокурора

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