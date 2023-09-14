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Валентина Летяк, редактор ленты

Даже изолента не исправит: новое фото поврежденного БДК Минск и субмарины

ВДК Мінськ
Фото: Getty Images

Новый спутниковый снимок последствий удара по сухому доку в Севастополе, обнародованный OSINT-расследователем Def Mon, свидетельствует о том, что поврежденный российский большой десантный корабль проекта 775 Минск не подлежит восстановлению.

— Даже гибкая flex seal (водонепроницаемая изоляционная клейкая лента черного цвета. — Ред.) не исправит эту Ropucha (название БДК Минск по классификации НАТО. — Ред.), — говорится в комментарии.

ВДК Мінськ та субмарина Ростов-на-Дону

Фото: Def Mon

В то же время он не уверен, что повреждения подводной лодки Ростов-на-Дону проекта 636 Варшавянка столь же серьезны.

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— Я не вижу никаких повреждений на килотонной субмарине. Темный док может быть от влаги. То, что люди думали, что это дыра, вполне может быть тенью от башни. На подводную лодку упал кран, поэтому, скорее всего, есть определенные повреждения, — написал Def Mon.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что поврежденные в порту Севастополя ночью 13 сентября подводная лодка Ростов-на-Дону и БДК Минск не подлежат восстановлению.

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Война в Украине, Взрыв, Кораблі, Крым, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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