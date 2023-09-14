Даже изолента не исправит: новое фото поврежденного БДК Минск и субмарины

Новый спутниковый снимок последствий удара по сухому доку в Севастополе, обнародованный OSINT-расследователем Def Mon, свидетельствует о том, что поврежденный российский большой десантный корабль проекта 775 Минск не подлежит восстановлению.

— Даже гибкая flex seal (водонепроницаемая изоляционная клейкая лента черного цвета. — Ред.) не исправит эту Ropucha (название БДК Минск по классификации НАТО. — Ред.), — говорится в комментарии.

В то же время он не уверен, что повреждения подводной лодки Ростов-на-Дону проекта 636 Варшавянка столь же серьезны.

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— Я не вижу никаких повреждений на килотонной субмарине. Темный док может быть от влаги. То, что люди думали, что это дыра, вполне может быть тенью от башни. На подводную лодку упал кран, поэтому, скорее всего, есть определенные повреждения, — написал Def Mon.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что поврежденные в порту Севастополя ночью 13 сентября подводная лодка Ростов-на-Дону и БДК Минск не подлежат восстановлению.

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