Новый спецпредставитель США рассказала, как поможет Украине восстановить экономику

Пенни Прицкер, которая является бывшим министром торговли США, 14 сентября была назначена новым спецпредставителем Соединенных Штатов в Украине, которая будет отвечать за экономическое восстановление Украины.

О том, как новоназначенная американка планирует помогать Украине восстанавливать экономику во время и после войны, а также какие у нее есть полномочия, чиновница рассказала в интервью Европейской правде.

По ее словам, ее компетенциями предусмотрены работа с правительством Украины, с правительством США и послом США в Украине Бриджит Бринкс. Также Прицкер будет сотрудничать с союзниками США, чтобы “совместно ускорить экономическое восстановление Украины”.

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— Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления — это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т.д., — добавила спецпредставитель США.

Другой важной частью полномочий Прицкер является работа с частным сектором.

— Я стремлюсь убедить компании в различных секторах экономики — в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ІТ-технологиях — инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину, — пояснила она.

Согласно своей должности, Прицкер также войдет в межведомственную донорскую координационную платформу, где будет работать с правительствами государств-партнеров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором.

Кроме того, американский чиновник будет коммуницировать с Конгрессом США, чтобы лоббировать интересы Украины.

Вместе с тем, говорит Прицкер, президентские выборы в Соединенных Штатах в течение 2024 года не должны помешать стабильной поддержке Украины, поскольку это сейчас двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине.

— Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина — то, что наше правительство хочет видеть, как Украина достигает прогресса в различных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций, — пояснила она.

К таким условиям, говорит представитель США, войдут прозрачность, подотчетность и целесообразность использования американских средств, а также внедрение реформ.

— Речь идет о воплощении реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится, — сказала она.

В то же время Прицкер уверена, что иностранный бизнес начнет инвестировать в Украину еще во время войны.

— Экономическое восстановление Украины происходит уже сейчас! Строится жилье, инвестируется в инфраструктуру, инвестируется в энергетику. Украина продемонстрировала большую устойчивость в военное время. А я должна доказать игрокам частного сектора, что есть то, во что они могут вкладываться уже сейчас. Объяснять, что именно можно делать безопасно, будет большой частью моей работы, — сказала она.

Спецпредставитель США говорит, что частному сектору необходимо лучше понимать, какова ситуация в Украине, чтобы привлекать сюда больше денег.

По ее словам, технологический сектор в Украине растет уже сейчас, а другой возможностью для инвестиций является энергетическая сеть, которая является наследием советских времен.

— А теперь она имеет возможность трансформироваться по зеленым технологиям. Или посмотрим на сельское хозяйство. Несомненно, что Украина уже способна производить сельскохозяйственную продукцию. Но Украине нужно получить большую добавленную стоимость через ее переработку. Это нужно даже несмотря на вызовы безопасности, из-за угрозы торговым путям, — пояснила Прицкер.

Также, считает чиновница, очевидной является потребность инвестировать в добычу критически важных минералов, в которых нуждается вся Европа и остальной мир. Также сохраняется потребность в инвестициях в транспорт и логистику.

— Конечно, абсолютно необходима потребность в безопасности, а также нужны программы страхования рисков, — пояснила она.

Пенни Прицкер говорит, что будет работать над “адекватным страхованием” от Корпорации международного финансирования США, ЕБРР и Всемирного банка.

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