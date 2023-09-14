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Илья Нежигай, редактор ленты

Отправьте больше танков: тяжелораненый немецкий волонтер призвал усилить поддержку Украины

Отправьте больше танков: тяжелораненый немецкий волонтер призвал усилить поддержку Украины
Фото: Pexels

Немецкий медицинский волонтер, сотрудник гуманитарной организации Road2Relief (Дорога помощи) по имени Рубен Мавик, который выжил после ракетной атаки России по конвою на востоке Украины, призвал Германию прислать больше танков в Киев.

На видео можно увидеть, как перебинтованный волонтер, прямо во время медицинских процедур на больничной койке призывает официальный Берлин усилить помощь Украине.

— Присылайте больше танков в украинскую армию, присылайте больше припасов. Эта война не завершена, она еще далеко от завершения, — сказал он.

Рубен Мавик был тяжело ранен в результате субботнего обстрела России по конвою вблизи Часового Яра в Донецкой области. Волонтеры ехали из Славянска в село Ивановское, что в направлении Бахмута. В результате прямого попадания автомобиль волонтеров перевернулся и загорелся.

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Кроме Рубена Мавика, в авто находились шведский волонтер Йохан Матиас Тир, волонтер из Канады Энтони “Тонко” Игнат и испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

По сообщению Road2Relief, Энтони Игнат и основательница организации Эмма Игуал погибли на месте. Вместе с тем, немецкий волонтер Рубен Мавик и швед Йохан Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. Сейчас, находясь в больнице, медики оценивают их состояние как стабильное.

Мавик, фельдшер, сказал, что он работал волонтером в Украине, потому что “необходимо бороться с несправедливостью”.

— Надеюсь, я не стану (инвалидом, — Ред.), надеюсь, что ко мне вернется слух, — добавил он.

Параллельно с этим между Украиной и Германией ведутся дискуссии о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии даже заявляли, что единственным, кто блокирует поставки Украине этих ракет, является канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В то же время немецкий лидер пока воздерживается от такого шага.

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Война в Украине, Донецкая область, Німеччина, Олаф Шольц
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