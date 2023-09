Отправьте больше танков: тяжелораненый немецкий волонтер призвал усилить поддержку Украины

Немецкий медицинский волонтер, сотрудник гуманитарной организации Road2Relief (Дорога помощи) по имени Рубен Мавик, который выжил после ракетной атаки России по конвою на востоке Украины, призвал Германию прислать больше танков в Киев.

На видео можно увидеть, как перебинтованный волонтер, прямо во время медицинских процедур на больничной койке призывает официальный Берлин усилить помощь Украине.

Рубен Мавик был тяжело ранен в результате субботнего обстрела России по конвою вблизи Часового Яра в Донецкой области. Волонтеры ехали из Славянска в село Ивановское, что в направлении Бахмута. В результате прямого попадания автомобиль волонтеров перевернулся и загорелся.

«The war is becoming even more brutal. Many people are dying. The war can only stop when we provide more support».

Кроме Рубена Мавика, в авто находились шведский волонтер Йохан Матиас Тир, волонтер из Канады Энтони “Тонко” Игнат и испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

По сообщению Road2Relief, Энтони Игнат и основательница организации Эмма Игуал погибли на месте. Вместе с тем, немецкий волонтер Рубен Мавик и швед Йохан Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. Сейчас, находясь в больнице, медики оценивают их состояние как стабильное.

“The war is not over. The war is becoming even more brutal. Many people are dying. The war can only stop when we provide more support. Anyone who can fight should fight for freedom!” These are the words of Ruben Mavic, a burned volunteer from Germany. pic.twitter.com/l6cApknIUq

