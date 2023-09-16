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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

”Хлопки” в Севастополе: в Воздушных силах объяснили, чем бьют по кораблям РФ

Storm Shadow (SCALP-EG)
Фото: Офис президента

В Воздушных силах ВСУ намекнули, какими ракетами были поражены российский десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону в бухте Севастополя.

Комментарий по этому поводу обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Судя по сообщению, украинские военные применили дальнобойные ракеты, полученные от западных союзников: британские Storm Shadow и их французский аналог Scalp.

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– Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства Минск и Ростов-на-Дону вслед за Москвой (крейсером Москва, — Ред.)… Докладываю! У авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленных партнерами для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое, – подчеркнул Олещук.

По словам командующего, эти ракеты эффективно поражают вражеские цели, не оставляя шансов для оккупанта.

Олещук добавил, что это самая лучшая реклама для производителей ракет Storm Shadow/Scalp.

Командующий отметил, что под крыльями украинских бомбардировщиков “найдется место” и для немецких дальнобойных ракет Taurus.

– Тогда “игру в города” можно будет продолжить еще более эффективно, — уточнил Олещук, намекая на поражение российских объектов.

Он поблагодарил западных партнеров за вооружение и технику, которая помогает Украине уничтожать врага и освобождать территории.

Как известно, в ночь на 13 августа раздались взрывы в Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар на Севастопольском морском заводе.

Впоследствии появилась информация о повреждении двух российских кораблей. В частности, впервые за время полномасштабной войны удалось поразить подлодку. Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, десантный корабль Минск и субмарина Ростов-на-Дону не подлежат восстановлению.

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“Хлопки” в Севастополе: в Воздушных силах объяснили, чем бьют по кораблям РФ

Война в Украине, Взрыв, Крым, Николай Олещук, Повітряні сили України, ракетний удар, Севастополь, флот РФ
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