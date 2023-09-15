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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Чего, черт возьми, мы ждем? Джонсон раскритиковал Запад из-за недостаточной помощи для Украины

Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который недавно был с визитом в Киеве и Львове, подверг критике британское правительство из-за недостаточной помощи Украине в вопросе поставок оружия, в частности дальнобойных ракет.

Об этом Джонсон написал в своей колонке для издания Spectator.

Бывший глава правительства вспомнил, как посетил реабилитационный центр с ранеными военными ВСУ и заявил, что ни бойцов, ни украинцев в целом никоим образом невозможно убедить сложить оружие, а со стороны самих защитников Украины Джонсон не увидел “ни малейшего ослабления решимости”.

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— Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так скажем. Они ведут войну за независимость, хотят, чтобы их страна была свободной. Они считают идею переговоров смешной… Они хотят от нас только одного — оружия, чтобы завершить дело. И поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить, почему мы медлим? — написал он.

Борис Джонсон добавил, что в течение российско-украинской войны западные страны неоднократно недооценивали Украину и украинцев, когда же в отношении России и Владимира Путина постоянно были завышенные ожидания.

— И мы делаем то же самое сегодня, — добавил он.

Бывший глава правительства Великобритании убежден, что даже если Вооруженные силы Украины не смогут выйти к стратегически важному городу Мелитополь в Запорожской области в этом году, то сделают это уже в 2024 году.

Джонсон обратился к правительству Великобритании и призвал предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, крылатые ракеты Storm Shadow, гаубицы и “столько помощи, сколько мы можем предоставить с технологией беспилотников”.

Кроме того, он отметил необходимость поставок американских дальнобойных ракет ATACMS, которых, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский запросил у США 200 штук.

— Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: чего черт возьми мы ждем? — резюмировал Джонсон.

Экс-премьер Британии говорит, что Владимиру Путину для того, чтобы одержать победу, надо лишь “удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года”. Но последствия тогда, говорит Джонсон, будут ужасными для всего мира: “это будет моментом, когда демократии пообещали противостоять автократиям, а мы провалили это. История Украины будет об украинском войске со львиным сердцем, которое предало Запад”.

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Борис Джонсон, Война в Украине, Великобритания, США
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