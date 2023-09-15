Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение

Служба безопасности Украины установила причастность прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки к еще одному преступлению. Он наводил российские ракеты на Николаев.

По данным СБУ, в начале полномасштабной войны блогер участвовал в корректировании ракетных ударов РФ по городу.

Разведданные для наведения ракет Подоляка получал от информатора – бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Последний уже получил пожизненное заключение за государственную измену.

Сейчас смотрят

Коммуникация между блогером и информатором происходила в виде текстовых сообщений через Telegram-канал.

Всю информацию Подоляка передавал “кураторам” в спецслужбах РФ.

Оккупантов больше всего интересовали места размещения украинских войск и последствия ударов РФ по Николаеву. Кроме того, прокурор-предатель через блогера “сливал” информацию о российских военнопленных и суточных паролях на украинских блокпостах.

Следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Это не первое подозрение для Юрия Подоляки. Ранее СБУ зафиксировала, что блогер публично оправдывает агрессию РФ против Украины, выступает на пропагандистских телеканалах и призывает к захвату нашей страны. Тогда Подоляка получил подозрение по пяти статьям УКУ.

В настоящее время блогер скрывается от украинского правосудия на территории РФ.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.