Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Обнародованы спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на субмарину и корабль РФ в Севастополе
В течение двух недель: Зеленский поручил урегулировать вопрос “ограниченно пригодных”
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение

Блогер Подоляка – підозра СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины установила причастность прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки к еще одному преступлению. Он наводил российские ракеты на Николаев.

По данным СБУ, в начале полномасштабной войны блогер участвовал в корректировании ракетных ударов РФ по городу.

Разведданные для наведения ракет Подоляка получал от информатора – бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Последний уже получил пожизненное заключение за государственную измену.

Сейчас смотрят

Коммуникация между блогером и информатором происходила в виде текстовых сообщений через Telegram-канал.

Всю информацию Подоляка передавал “кураторам” в спецслужбах РФ.

Оккупантов больше всего интересовали места размещения украинских войск и последствия ударов РФ по Николаеву. Кроме того, прокурор-предатель через блогера “сливал” информацию о российских военнопленных и суточных паролях на украинских блокпостах.

Следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Это не первое подозрение для Юрия Подоляки. Ранее СБУ зафиксировала, что блогер публично оправдывает агрессию РФ против Украины, выступает на пропагандистских телеканалах и призывает к захвату нашей страны. Тогда Подоляка получил подозрение по пяти статьям УКУ.

В настоящее время блогер скрывается от украинского правосудия на территории РФ.

Читайте также
В Херсоне СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая работала на депутата госдумы РФ
спецпризначенці СБУ

Источник: СБУ
Блогер, Война в Украине, Николаев, Ракетные удары России, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Германия может одобрить ракеты Taurus для Украины через одну-две недели — Писториус
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Дрон СБУ Морской малыш подбил российский ракетный корабль Самум
російський корабель Самум
В Украине планируют разминировать всю территорию за 5-7 лет после завершения войны – Шмыгаль
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
После событий в Крыму россияне ищут, где расположены украинские бомбардировщики – Игнат
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Области меняли на “края”: у Шуфрича нашли документы с изменением устройства территорий Украины
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.09.2023)
Наводил ракеты на Николаев: блогер-миллионник Подоляка получил еще одно подозрение
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь