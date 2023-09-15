После событий в Крыму россияне ищут, где расположены украинские бомбардировщики – Игнат

После операций Сил обороны во временно оккупированном Крыму российское военное командование пытается найти, где расположены украинские бомбардировщики.

С этой целью в ночь на 15 сентября РФ атаковала дронами Хмельницкую область.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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— Хмельницкая область атакована — мы понимаем, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики, видимо, после тех событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма, — сказал он.

По словам Игната, украинские военные понимают, что оккупанты пытаются атаковать и какие у них цели.

Он отметил, что ударные дроны типа Shahed — это “серьезное оружие, которое летит точно и далеко”, поэтому враг планирует эти атаки взвешенно.

— Не надо думать, что это все спонтанно происходит. У врага есть определенная стратегическая задача. Не стоит говорить, что дрон — это что-то меньше, слабее ракеты. Если барражирующий боеприпас попадает точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезными. Именно поэтому сегодня наращиваются все средства, которые способны уничтожать эти дроны, — сказал Игнат.

Напомним, в ночь на 15 сентября российские войска запустили в направлении Хмельницкой области 17 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

Фото: Медиа Центр Украина

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