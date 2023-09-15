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Юлия Соколова, редактор ленты

Система Шлях: СМИ установили более 2,2 тыс. мужчин, сбежавших за границу во время войны

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНИАН

Журналисты идентифицировали 2 248 мужчин призывного возраста, которые во время полномасштабной войны выехали из Украины через систему Шлях и не вернулись.

Об этом говорится в расследовании NGL.media – независимого антикоррупционного центра, основанного группой журналистов.

Систему Шлях создавали для устранения коррупционных рисков при оформлении разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Во время полномасштабной войны с ее помощью водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы для армии и населения.

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Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться в областную военную администрацию. В расследовании говорится о разрешениях, выданных Львовской ОВА.

– Мы нашли сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста. Мы выяснили имена и фамилии 2 248 мужчин, которые выехали по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись, — отмечается в расследовании.

Это данные за период с июня 2022 по февраль 2023 года.

По информации журналистов, “услуга” выезда за границу стоит на черном рынке от $3 тыс. до $5 тыс. с человека. Так что речь может идти об общей сумме в “десятки миллионов долларов”.

Журналисты решили не публиковать фамилии уклонистов, а рассказали об общественных и благотворительных организациях, которые “сознательно или бессознательно способствовали им”, подавая запросы на выезд во Львовскую ОВА.

Всего журналисты установили 372 такие организации. В расследовании рассказывается о 30 организациях, от которых из-за границы не вернулись больше всего мужчин.

“Рекордсменами” стали две организации, функционирующие по одному адресу в городе Николаев (Львовская область): это ячейка всеукраинского общества Просвита и ОО Театр Хлеб. От этих организаций смогли сбежать за границу около 200 мужчин, говорится в расследовании.

Запросы во Львовскую ОВА от имени ячейки Просвиты писала ее глава Наталья Муха, которая также руководит местным народным театром Хлеб. А от ОО – ее руководитель Роман Збудовский, участник указанного народного театра.

Журналисты обращают внимание, что часть уклонистов могли бежать из страны самовольно, без ведома руководства этих организаций.

В списке также есть: Комиссия по борьбе с коррупцией в городе Самбор и Возрождение нашей Украины. По оценке СМИ, от них уехали и не вернулись более 100 человек. Журналисты утверждают, что руководитель второй организации разрешил использовать ее “в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу”.

В настоящее время деятельность обеих организаций изучается в уголовном расследовании.

Еще один фигурант расследования – Благотворительный фонд Степана Бандеры, от которого уехали почти 40 мужчин.

Попала в “рейтинг” и группа связанных волонтерских организаций: Чистый Киев, Байрактар, Наши добрые дела, Украинская гильдия активистов, Неравнодушные граждане, Украинский джавелин, Общественная экологическая инициатива, Украинские котики. По подсчетам СМИ, от них уехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.

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Державна прикордонна служба України, ДПСУ

В списке организаций, от которых выехали за границу больше всего мужчин, есть фонды Легион Сечевых Стрельцов и Луч нашей надежды. По словам журналистов, их телефоны выключены или недействительны, никакой информации об их деятельности нет. Официально фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце. От этих организаций не вернулись около 150 человек.

В фонде Ридна ненька, от которого, по оценке СМИ, выехали 23 человека, ответили, что “таких фамилий вообще не подавали в списках на внесение в систему Шлях”. Когда же бывшему руководителю фонда показали копии обращений в ОВА с его именем, он заявил, что “это не наши подписи и не наши печати”.

Журналисты также обнаружили 39 мужчин, выехавших от фонда Осуществить мечту. В организации утверждают, что посылали письма во Львовскую ОВА только на десять из них, однако доступ к печати фонда длительное время имели несколько человек. Руководитель организации уже написала заявление в полицию.

Руководители других нескольких фондов (Мир любви и Спорт нации) перестали отвечать на звонки журналистов, когда узнали о сути вопроса.

Ранее во временной следственной комиссии Верховной Рады сообщали, что на конец апреля через Шлях выехали и не вернулись почти 19 тыс. мужчин призывного возраста.

После скандалов вокруг злоупотреблений системой Шлях в правительстве решили ввести изменения в законодательство. Речь идет, в частности, об обязательной электронной цифровой подписи. Также предлагается, чтобы вносить водителей в систему могли только организации с опытом.

Кроме того, планируется информационный обмен между базами данных Госпогранслужбы и Министерства обороны по военнообязанным. Это поможет пограничникам точно знать, выдавались ли определенному лицу документы для выезда, и исключит возможность использования поддельных документов.

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Источник: NGL.media

Война в Украине, держкордон, Мужчины
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