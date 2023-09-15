Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда

Украинское правительство утвердило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и операционный план мероприятий для ее реализации на 2023-2025 годы.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины отметили, что вводят различные шаги для достижения гендерного равенства. Среди них — сбор и анализ статистических данных, распределенных по полу.

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В Украине планируют обеспечить антидискриминационные стандарты и экспертизы образовательного контента, поддерживать модельные образовательные программы с гендерно чувствительным компонентом, создавать в учебных заведениях более безопасную среду для девушек и женщин.

В августе министр экономики Юлия Свириденко со ссылкой на данные Госстата сообщила, что за последние семь лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.

По информации Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины. Этот показатель существенно сократился за последние семь лет — еще в 2015 году он составлял около 26%.

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