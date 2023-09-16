ВСУ вытеснили россиян в восточную акваторию Черного моря – эстонская разведка

Разведка Сил обороны Эстонии отметила успешные действия украинских сил во временно оккупированном Крыму, а также продвижение на других участках фронта.

Об этом сообщает издание ERR.

В сводке разведки в пятницу, 15 сентября, упоминается последняя комбинированная атака Украины на Севастополь, в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 Минск и дизель-электрическая подводная лодка класса Варшавянка.

Сейчас смотрят

Эстонская разведка отмечает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

— Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря, — отмечают в разведке.

Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций.

Что же касается ситуации на фронте, то, указывается в сводке, Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с недавно освобожденным поселком Роботино. В то же время, там скептически оценивают возможность прорыва ВСУ в сторону Токмака и перерезания сухопутного коридора россиян в Крым.

На других участках фронта ситуация почти не изменилась: ВСУ продолжают боевые действия в районе Бахмута, а вооруженные силы РФ атаковали на линии Купянск – Сватово – Кременная и били в направлении Лимана.

Повреждения российских судов во временно оккупированном Крыму

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, после чего загорелся Севастопольский морской завод.

Позже Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что взрывами были повреждены подводная лодка Ростов-на-дону (проект 636) и уничтожен большой десантный корабль Минск (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Кроме того, 14 сентября возле Севастопольской бухты экспериментальный надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) поразил российский ракетный корабль Самум. Дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Также Силы обороны уничтожили российскую систему ПВО Триумф вблизи Евпатории.

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.