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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 13 вражеских танков и четыре средства ПВО – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки уничтожили более сотни единиц вражеского вооружения и ликвидировали 470 российских оккупантов.

Потери РФ на 15 сентября 2023

  • личного состава – около 271 440 (+470),
  • танков ‒ 4 612 (+13),
  • боевых бронированных машин – 8 814 (+4),
  • артиллерийских систем – 5 972 (+28),
  • реактивных систем залпового огня – 774 (+5),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 521 (+4),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 714 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 1 455,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подводных лодок — 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 492 (+34),
  • специальной техники – 889.

Полномасштабная война в Украине длится уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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