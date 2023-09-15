ВСУ за сутки сожгли 13 вражеских танков и четыре средства ПВО – Генштаб
Силы обороны за сутки уничтожили более сотни единиц вражеского вооружения и ликвидировали 470 российских оккупантов.
Потери РФ на 15 сентября 2023
- личного состава – около 271 440 (+470),
- танков ‒ 4 612 (+13),
- боевых бронированных машин – 8 814 (+4),
- артиллерийских систем – 5 972 (+28),
- реактивных систем залпового огня – 774 (+5),
- средств противовоздушной обороны ‒ 521 (+4),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 714 (+17),
- крылатых ракет ‒ 1 455,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подводных лодок — 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 492 (+34),
- специальной техники – 889.
Полномасштабная война в Украине длится уже 569-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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