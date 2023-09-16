Атаки на Севастополь: эксперт рассказал, сколько вражеских кораблей могут быть поражены

В результате атаки на Севастопольский морской завод, где оккупанты ремонтируют свои корабли, могли быть поражены восемь вражеских судов.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Удары по российским кораблям вблизи Севастополя — это установление украинского господства в водах в северо-западной части оккупированного Крыма, а также уменьшение ударного потенциала врага.

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По словам Мусиенко, недавняя атака по Севастопольскому судоремонтному заводу однозначно войдет в историю этой войны, ведь ударами удалось уничтожить новую подводную лодку ЧФ РФ.

— А я еще могу сказать, что по данным, которые пока не подтверждены, могли получить повреждения восемь кораблей и подводных лодок. Сейчас эта информация изучается. О двух известно точно — это то, что установлено. Остальные сейчас изучаются. Плюс получил повреждения сам ремонтный завод, — отметил эксперт.

Сейчас для Украины очень важно минимизировать возможности России запускать ракеты Калибр из Черного моря, да и вообще действовать в акватории моря.

— А дальше, конечно, будет работа и по уменьшению объемов их складов с боеприпасами, и их возможностей эффективно обороняться на южном направлении. И это действительно должно помочь нашим подразделениям на передовой, — подчеркнул Александр Мусиенко.

В ночь на 13 сентября в Крыму после взрывов загорелся Севастопольский морской завод.

Позже появилось видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. В свою очередь разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя ВДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

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