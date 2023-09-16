Дронов будет в 140 раз больше, и меньше российских кораблей — Федоров

С начала 2023-го производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз, а к концу года, “если сравнивать с предыдущим, это будет рост примерно в 120-140 раз”.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters, комментируя недавние атаки во временно оккупированном Крыму.

— Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно, — заверил он.

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По его словам, Украина тестирует системы искусственного интеллекта, которые могут находить цели за несколько километров и направлять к ним беспилотники, даже если внешние коммуникации нарушены средствами РЭБ.

Федоров отметил, что сейчас эти системы проходят тестирование, однако некоторые дроны, которые Украина покупает, уже используют искусственный интеллект для распознавания целей.

В 2024 году правительство Украины планирует выделить на финансирование Армии дронов около 48 млрд грн, сообщил накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник : Reuters

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