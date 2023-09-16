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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 16.09.2023 — ситуация на фронте

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Карта боевых действий в Украине на 16.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 16 сентября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW
Война в Украине, Карта
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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Карта боевых действий на 16.09.2023 — ситуация на фронте
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