Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Обнародованы спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на субмарину и корабль РФ в Севастополе
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС

ЧФ РФ
Фото: Getty Images

Россияне понимают, что удары по их кораблям во временно оккупированном Крыму не прекратятся, поэтому, вероятно, передислоцировали из Черного моря в Азовское три БДК.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

— Показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Комментируя последствия удара по кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе, Плетенчук отметил, что большой десантный корабль Минск не подлежит восстановлению, в том числе и из-за его почтенного возраста.

Поэтому, по его мнению, восстанавливать его нет смысла, к тому же это очень дорого обойдется.

Читайте также
Атаки на Севастополь: эксперт рассказал, сколько вражеских кораблей могут быть поражены
російський корабель

Азовське море, Война в Украине, ВМС України, Кораблі, Крым, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
86 компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий — Зеленский
Володимир Зеленський
Силы обороны имели успех в районе Клещиевки: Маляр о ситуации под Бахмутом
Ганна Маляр
Были слишком самоуверенны: в ГУР назвали потери элитных бойцов РФ в Гостомеле
РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС
Первые гражданские суда согласились пройти временным коридором в порт Черноморск
Порт Чорноморськ
Кому из ВПЛ в 2024-м могут повысить сумму денежной помощи: объяснение Верещук
гроші, гривні

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке
РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь