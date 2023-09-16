РФ передислоцировала три десантных корабля из Черного моря в Азовское — спикер ВМС

Россияне понимают, что удары по их кораблям во временно оккупированном Крыму не прекратятся, поэтому, вероятно, передислоцировали из Черного моря в Азовское три БДК.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

— Показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское, — подчеркнул он.

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Комментируя последствия удара по кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе, Плетенчук отметил, что большой десантный корабль Минск не подлежит восстановлению, в том числе и из-за его почтенного возраста.

Поэтому, по его мнению, восстанавливать его нет смысла, к тому же это очень дорого обойдется.

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