Тушение пожаров, разбор завалов, ликвидация последствий атак: как украинские спасатели рискуют собственной жизнью, спасая других

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечают День спасателя.

Этот день празднуют работники:

аварийно-спасательных служб,

пожарной охраны,

других специальных формирований, а также граждане, которые внесли свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиту жизни и здоровья людей.

С начала полномасштабного вторжения РФ профессия спасателя стала еще более рискованной и опасной.

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Украинские защитники не только тушат пожары и эвакуируют людей, но и ликвидируют последствия российских атак, разбирают завалы и разминируют территории. Часто это приходится делать под обстрелами, рискуя собственной жизнью.

Так, в пресс-службе ГСЧС рассказали историю спасателя Виктора Бутенко, которому вместе с семьей пришлось выезжать из Херсона уже во время оккупации.

Мужчина вспоминает, что это были страшные трое суток под обстрелами, но им это удалось. Впоследствии он вместе с женой, которая также работает в ГСЧС, продолжил службу в Одесской области.

После того, как в ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, мужчина, не колеблясь, вместе с другими спасателями поехал помогать родному городу. Две недели они спасали и эвакуировали людей и животных. Это все происходило снова под обстрелами.

Виталий вспоминает херсонцев, которых приходилось уговаривать уехать из своих домов. Он понимал, почему они не хотят покидать дома, ведь сам когда-то принимал такое трудное решение.

— Дома до 2-го этажа были в воде, спасли мужчину, который более суток ждал помощи на дереве, люди теряли все, — рассказывает он.

Сейчас Виктор продолжает свою службу в Одессе в составе водолазного отделения.

Ежедневно тысячи украинских героев, без оружия, несмотря на все принимают решение помогать другим. Благодаря смелости и профессионализму спасатели отважно выполняют свою работу, приближая нашу победу.

Источник : ГСЧС

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