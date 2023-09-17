Внезапная остановка сердца. В Мариуполе при загадочных обстоятельствах умерли 11 оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе при загадочных обстоятельствах умерли 11 российских военных. Предварительно у всех якобы произошла внезапная остановка сердца.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ссылаясь на сообщения пропагандистов.

Отмечается, что среди 11 оккупантов, которые погибли при загадочных обстоятельствах, сразу двое офицеров. Их смерть уже подтвердил российский Генштаб, а также так называемое МВД пророссийских боевиков в Донецке.

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Погибшим было от 23 до 42 лет, предварительная причина смерти — внезапная остановка сердца. В то же время вскрытия якобы показали, что проблемы с сердцем были только у трех из них.

Оккупанты считают, что всех 11 россиян могли отравить. Захватчики подозревают диверсантов и простых жителей оккупированного Мариуполя, которые ожидают прихода украинских сил в город.

Источник рассказал пропагандистам о каком-то яде, который останавливает сердце, однако следы яда невозможно обнаружить.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские военные ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия, напились и устроили перестрелку. Пятеро оккупантов погибли.

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