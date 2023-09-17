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Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ рассредоточивает корабли и прячет их ближе к Новороссийску — Братчук

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

После успешных атак Украины РФ начала рассредоточивать и прятать свои еще неповрежденные корабли как можно дальше от оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук 24 каналу.

По его словам, ситуация в Черном море для оккупантов становится все более тревожной. Повреждения, нанесенные ее кораблям, настолько критичны, что на восстановление судов уйдут годы.

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В частности, недавние попадания по большим десантным кораблям нанесли РФ немалые потери, ведь именно этот транспорт оккупанты используют для перевозки боевых комплектов, вооружения и техники.

— Попадание — это очень хорошо. Но посмотрите о чем говорит этот нюанс. Есть попадания в наиболее защищенные военно-морские крепости Черноморского флота, а именно в акватории Черного моря, то есть в Севастополе, — отметил спикер.

Братчук отметил, что сейчас фактически весь ЧФ Российской Федерации находится под огневым контролем ВСУ, что и заставило врага рассредоточивать свои корабли, максимально выводя их в море и пряча ближе к Новороссийску.

По данным ВМС, по меньшей мере три больших десантных корабля россияне завели в Азовское море, то есть суда покинули свои привычные пункты базирования.

— Возможно опасаются какого-то очередного “малыша”, ведь с “малышами” не шутят, — добавил Братчук.

Ранее стало известно, что утром 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Крым, Росія, Чорноморський флот РФ
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