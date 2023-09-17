Синоптик рассказала, когда ожидать осенней погоды

Сейчас метеорологическая осень в Украине еще не наступила. Резкого и сильного похолодания пока не ожидается.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха 24 каналу.

— Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето, — сказала она.

Сейчас наблюдается мягкий переход от лета к осени. Днем погода летняя, ночью — более осенняя.

Сейчас смотрят

По словам синоптика, очень высоких температур, в частности, жары до +30 градусов и выше в ближайшей перспективе уже не будет. Прогнозируют максимум +27…+28.

— Каких-то резких заливов теплого воздуха с Юга пока не прогнозируем. А если их не будет, то уже, пожалуй, и +30 также не будет, — добавила Птуха.

Источник : 24 канал

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.