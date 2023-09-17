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В Красном Кресте подтвердили, что мэр Херсона находится в плену

В Красном Кресте подтвердили, что мэр Херсона находится в плену

Международный комитет Красного Креста подтвердил статус пленного мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом сообщил Суспільному сын Колыхаева Святослав.

— Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили, — говорится в сообщении.

По словам Святослава, также обновился статус Колыхаева в личном кабинете координационного штаба.

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О похищении Колыхаева оккупантами стало известно 28 июня. Сообщалось, что вооруженные представители Росгвардии и, возможно, ФСБ посадили его в автобус и увезли в неизвестном направлении. Помощница херсонского мэра заявляла, что его похищение связано с отказом сотрудничать с оккупантами.

О дальнейшей судьбе Колыхаева официальной информации не было.

Как известно, Игорь Колыхаев оставался в Херсоне и продолжал работу, несмотря на временную оккупацию.

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Фото: Игорь Колыхаев

Источник: Суспільне
полон, Херсон, Червоний Хрест
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