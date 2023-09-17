В Светлодарске уничтожены два российских ЗРК Бук: военные показали, как это было

Украинские Силы безопасности и обороны сегодня, 16 сентября, успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса оккупантов Бук-М3.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале СтратКому ВСУ, где видно уничтожение техники врага.

Отмечается, что вражеские ЗРК были размещены во временно оккупированном Светлодарске, что в Донецкой области.

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Обе единицы техники врага должны были бы защищать расположенные неподалеку части штаба российской бригады и дивизии ВДВ, отмечается в сообщении Страткома.

Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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