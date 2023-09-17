В Светлодарске уничтожены два российских ЗРК Бук: военные показали, как это было
Украинские Силы безопасности и обороны сегодня, 16 сентября, успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса оккупантов Бук-М3.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале СтратКому ВСУ, где видно уничтожение техники врага.
Отмечается, что вражеские ЗРК были размещены во временно оккупированном Светлодарске, что в Донецкой области.
Обе единицы техники врага должны были бы защищать расположенные неподалеку части штаба российской бригады и дивизии ВДВ, отмечается в сообщении Страткома.
Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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