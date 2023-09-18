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На этой неделе Шуфрича уволят с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова – нардеп

На этой неделе Шуфрича уволят с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова – нардеп
Фото: СБУ

На этой неделе Верховная Рада намерена уволить народного депутата Нестора Шуфрича с должности главы Комитета по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

— Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько с прошлой сессии), — отметил он.

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Планы уволить Шуфрича подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным источников, народный депутат тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, который из Москвы координировал работу российской агентуры в Украине.

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Верховна рада

Верховна Рада, звільнення, Нестор Шуфрич
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