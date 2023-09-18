На этой неделе Шуфрича уволят с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова – нардеп
На этой неделе Верховная Рада намерена уволить народного депутата Нестора Шуфрича с должности главы Комитета по вопросам свободы слова.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
— Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько с прошлой сессии), — отметил он.
Планы уволить Шуфрича подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.
Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным источников, народный депутат тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, который из Москвы координировал работу российской агентуры в Украине.
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