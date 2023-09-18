Погода в Украине 19 сентября: Сухо и тепло, но не во всех регионах

19 сентября погоду в большинстве областей Украины будет обуславливать антициклон.

В связи с этим осадков во вторник не предполагается.

Дожди, вероятно, в сочетании с грозами и порывистым ветром возможны в западных областях Украины.

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Температура воздуха 19 сентября составит +23-26°. На Западе дождь может снизить градусы до +19-23°.

В Киеве во вторник должно быть сухо и тепло до +23-25°.

К слову, 20 сентября в столице может покапать дождь и снизиться температура воздуха, однако общая синоптическая картина останется комфортной.

Следует отметить, что 19 сентября, согласно некоторым источникам, ожидается существенная активизация магнитного поля Земли.

– Часто прогнозы относительно магнитных бурь отличаются, однако хочу предупредить, что завтра они возможны. Поэтому, если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание, – отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

В целом, добавляет Наталья Диденко, лето в Украине продолжается, хоть и “бабье”.

Существенных изменений в погоде до конца недели не предполагается.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

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