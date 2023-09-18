Более 25 тыс. заявок. Сколько в рамках проекта Хочу жить оккупантов сдалось в плен за год

За год функционирования проекта Хочу жить на горячую линию поступило 25 тыс. заявок на сдачу в плен. Эта цифра конвертировалась в 216 российских оккупантов.

Об этом сообщает в Telegram проект Хочу жить.

— За этот год мы получили более 25 тыс. заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек. При этом была проведена 21 операция по выводу через линию фронта группы (более двух человек) сдающихся. Также есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще 1 072 человека находятся “в режиме ожидания” – на контакте с проектом, ожидая перевода через линию фронта.

В общей сложности сайт проекта посетили более 48 млн человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, за год 256 доменов сайта проекта были заблокированы Роскомнадзором.

— Естественно, на этом никто останавливаться не собирается. После успешного проведения операции Синица, количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только, — информирует проект.

Справка. Проект Хочу жить – единственная реальная возможность для военнослужащего оккупационных войск вернуться домой живым.

Украина гарантирует:

соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

содержание под присмотром Международного комитета Красного Креста;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

регулярную связь с родными;

право на политическое убежище в Украине и некоторых странах ЕС после завершения боевых действий.

Все добровольно сдавшиеся оформляются как попавшие в плен в бою. Это сохраняет им все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защищает от возможного преследования.

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