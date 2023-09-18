Более 25 тыс. заявок. Сколько в рамках проекта Хочу жить оккупантов сдалось в плен за год
За год функционирования проекта Хочу жить на горячую линию поступило 25 тыс. заявок на сдачу в плен. Эта цифра конвертировалась в 216 российских оккупантов.
Об этом сообщает в Telegram проект Хочу жить.
— За этот год мы получили более 25 тыс. заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек. При этом была проведена 21 операция по выводу через линию фронта группы (более двух человек) сдающихся. Также есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой, — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 1 072 человека находятся “в режиме ожидания” – на контакте с проектом, ожидая перевода через линию фронта.
В общей сложности сайт проекта посетили более 48 млн человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины.
Кроме того, за год 256 доменов сайта проекта были заблокированы Роскомнадзором.
— Естественно, на этом никто останавливаться не собирается. После успешного проведения операции Синица, количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только, — информирует проект.
Справка. Проект Хочу жить – единственная реальная возможность для военнослужащего оккупационных войск вернуться домой живым.
Украина гарантирует:
- соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными;
- содержание под присмотром Международного комитета Красного Креста;
- трехразовое питание;
- медицинское обслуживание;
- регулярную связь с родными;
- право на политическое убежище в Украине и некоторых странах ЕС после завершения боевых действий.
Все добровольно сдавшиеся оформляются как попавшие в плен в бою. Это сохраняет им все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защищает от возможного преследования.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко