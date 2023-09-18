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РФ задействовала беспрецедентное количество авиации: Игнат о ночной атаке 18 сентября

РФ задействовала беспрецедентное количество авиации: Игнат о ночной атаке 18 сентября

Во время комбинированной воздушной атаки по Украине ночью 18 сентября РФ задействовала беспрецедентное количество авиации, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Несколько десятков бортов нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе теми средствами, о которых мы с вами говорили — крылатыми ракетами и Шахедами. Активность авиации была высокой, — подчеркнул он.

Именно поэтому, по его мнению, истребители F-16, которые должна получить Украина, не должны уступать российским самолетам по тактико-техническим характеристикам, чтобы отогнать их подальше от наших границ.

Игнат также объяснил, почему трудно сбивать Шахеды.

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— От удачи тоже многое зависит, поскольку не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. К тому же удары противник планирует заранее и пытается поразить объекты, которые мы защищаем, и прокладывает маршруты именно таким образом, — подчеркнул он.

По его словам, оккупанты выбирают для дронов различные направления и маршруты.

— Атакована Одесская, Николаевская область Шахедами. А ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской и в Хмельницкой области, — добавил он.

Ночью 18 сентября российские войска выпустили по Украине 24 ударных беспилотника типа Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Противовоздушная оборона уничтожила все 17 крылатых ракет и 18 дронов.

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Фото: Медіа Центр Україна

авіація РФ, Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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