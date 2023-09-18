В ВСУ объяснили, почему на Лимано-Купянском направлении сейчас нет боестолкновений

На Лимано-Купянском направлении пока наблюдается определенное затишье относительно боестолкновений, поскольку россияне пытаются сформировать новые подразделения после крупных потерь.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— Да, они формируют подразделения, в частности мы видим переброску на Лимано-Купянском направлении 25 армии. Сейчас там некоторое затишье, в том плане, что там нет боевых столкновений, противник больше делает акцент на артиллерию, — подчеркнул он.

По его словам, на этом направлении россияне 464 раза обстреляли украинские позиции и 13 раз использовали авиацию.

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— Однако к боевым столкновениям он не переходит после того, как сильно получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении, в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами на этом направлении, — добавил спикер.

В то же время, отметил он, на Бахмутском направлении ситуация очень напряженная и динамичная, однако остается контролируемой Силами обороны.

— За минувшие сутки враг применял все виды вооружения для ударов по украинским позициям — всего 567 раз, трижды применял авиацию. Также произошло 14 боестолкновений, — уточнил военный.

По его данным, здесь удалось ликвидировать 300 оккупантов, уничтожить два танка, пушки Нона-С, Гиацинт-Б и средство РЭБ — станцию Р-934, которая используется для прослушивания и перехватов переговоров с раций различного типа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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