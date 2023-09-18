Военные склады на Западе не совсем пустые. Буданов отрицает снижение поддержки Украины
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военные склады на Западе не совсем пусты, чтобы говорить о снижении поддержки Украины.
Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью The Economist.
По мнению некоторых экспертов, поставки западных боеприпасов могут вскоре закончиться, что приведет к прекращению контрнаступательных операций Сил обороны Украины. Но Буданов отрицает такие заявления и уверяет, что располагает “хорошей информацией” о политических реалиях на Западе.
– Пока абсолютно неясно, как долго Запад сможет поддерживать достаточное снабжение нас ресурсами. Склады в западных странах не совсем пусты. Что бы кто ни говорил. Мы – как разведка – это очень хорошо знаем, – говорит Кирилл Буданов.
При этом Украина постепенно наращивает собственное производство вооружений. В частности, речь идет о беспилотниках и ракетах дальнего радиуса действия – оружии, способном наносить удары глубоко за линией фронта.
По словам генерал-лейтенанта, беспилотники значительно облегчают работу по освобождению наших территорий. БпЛА не боятся, их не жалко, отметил Буданов.
Украина при использовании беспилотников преследует три основные цели: вывести из строя российские системы ПВО, вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики, а также нанести ущерб военным производственным объектам, как, например, недавний удар по заводу в Тверской области, где производится ракетное топливо.
— Мы хотим вывести их из зоны комфорта. Второстепенная цель — психологическая, посеять тревогу среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. Например, закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве стало почти ежедневным явлением, — заявил глава военной разведки.
Фото: Укроборонпром
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко