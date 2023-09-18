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Я не вижу, чтобы была катастрофа: Данилов об увольнении заместителей министра обороны

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Увольнение заместителей министра обороны Украины не станет большой угрозой для работы всего ведомства. На сегодня первый заместитель главы МО Александр Павлюк находится на рабочем месте и отвечает за все процессы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

— Первый заместитель (министра обороны, — Ред.), генерал Павлюк на месте. На сегодня он отвечает за процессы, которые есть в Министерстве. Мы не видим, что это будет слишком большая угроза. Это естественная вещь, когда есть смена руководства, меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления о своем увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел, — отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что после возвращения министра обороны Украины Рустема Умерова из командировки будут назначены его заместители.

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— Как дальше будут разворачиваться события? Я думаю, что в ближайшее время после возвращения министра из заграничной командировки будут назначены или переназначены заместители министров. Я не вижу, чтобы здесь была какая-то катастрофа, — обратил внимание Данилов.

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Война в Украине, Міноборони України, Алексей Данилов, Олександр Павлюк, СНБО, Рустем Умєров
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