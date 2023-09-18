Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Я не вижу, чтобы была катастрофа: Данилов об увольнении заместителей министра обороны
Увольнение заместителей министра обороны Украины не станет большой угрозой для работы всего ведомства. На сегодня первый заместитель главы МО Александр Павлюк находится на рабочем месте и отвечает за все процессы.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.
— Первый заместитель (министра обороны, — Ред.), генерал Павлюк на месте. На сегодня он отвечает за процессы, которые есть в Министерстве. Мы не видим, что это будет слишком большая угроза. Это естественная вещь, когда есть смена руководства, меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления о своем увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел, — отметил он.
Секретарь СНБО отметил, что после возвращения министра обороны Украины Рустема Умерова из командировки будут назначены его заместители.
— Как дальше будут разворачиваться события? Я думаю, что в ближайшее время после возвращения министра из заграничной командировки будут назначены или переназначены заместители министров. Я не вижу, чтобы здесь была какая-то катастрофа, — обратил внимание Данилов.
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