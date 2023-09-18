Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Украина Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Фото: Генштаб ВСУ

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект №9281.

Этот законопроект предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. То есть возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет. Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины.

Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Сейчас смотрят

Если не служил в армии: могут ли мобилизовать до 25 лет

По словам адвоката, украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

— То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия, — добавляет Кравец.

Однако, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право.

Дело в том, что понятия призывник и военнообязанный часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Призывники — лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные — это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

— Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных), — говорит Кравец.

Соответственно, если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет.

А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения воинской службы.

Читайте также
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Військові ЗСУ

Армия, Война в Украине, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский рассказал, какой сигнал посылают удары дронов по России
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь
Ганна Маляр
Европа должна быть заинтересована, чтобы РФ не начала новую войну – президент Финляндии
президент фінляндії
Медики как раз спасали раненых: РФ атаковала карету скорой в Херсонской области
Швидка допомога
Маскировался под военного ВСУ: в Днепре задержали агента российской ФСБ
СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь