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За неделю Армия дронов поразила рекордное количество российских пушек — Федоров

За неделю Армия дронов поразила рекордное количество российских пушек — Федоров
Фото: Getty Images

За неделю операторы Армии дронов поразили рекордное количество российских пушек — 56 единиц.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов, — отметил Федоров.

Армія дронів

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Также среди пораженной техники — 41 танк и 34 бронированные машины.

— Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу, — добавил министр.

Недавно Федоров сообщал, что с начала 2023 года производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз.

До конца года, по оценкам министра, “это будет рост примерно в 120-140 раз”.

Министр добавил, что Украина тестирует системы искусственного интеллекта, которые могут находить цели за несколько километров и направлять к ним беспилотники, даже если внешние коммуникации нарушены средствами РЭБ.

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Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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