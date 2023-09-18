За неделю Армия дронов поразила рекордное количество российских пушек — Федоров
За неделю операторы Армии дронов поразили рекордное количество российских пушек — 56 единиц.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
— На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов, — отметил Федоров.
Также среди пораженной техники — 41 танк и 34 бронированные машины.
— Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу, — добавил министр.
Недавно Федоров сообщал, что с начала 2023 года производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз.
До конца года, по оценкам министра, “это будет рост примерно в 120-140 раз”.
Министр добавил, что Украина тестирует системы искусственного интеллекта, которые могут находить цели за несколько километров и направлять к ним беспилотники, даже если внешние коммуникации нарушены средствами РЭБ.
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